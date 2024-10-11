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        Çanakkale'de hayvan işletmesinde çıkan yangında bin saman balyası zarar gördü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvan işletmesinin samanlığında çıkan yangında, bin balya saman zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:13
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        Çanakkale'de hayvan işletmesinde çıkan yangında bin saman balyası zarar gördü
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        Çanakkale’nin Çan ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvan işletmesinin samanlığında çıkan yangında, bin balya saman zarar gördü.

        İlçeye bağlı Etli köyünde Mustafa Güven’e ait büyük ve küçükbaş hayvan işletmesinin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Etili Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, Etili Seramik Fabrikası itfaiye aracı yangına müdahale etti.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında bin adet saman balyası ile kuruluk olarak adlandırılan otların zarar gördüğü öğrenilirken, işletmede bulunan koyunlar da çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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