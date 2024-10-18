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        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:30
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        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik baskınlar yaptı.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.S. ve H.B'nin üst aramasında 43,81 gram sentetik uyuşturucu ile payp (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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