        Çanakkale'de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın bulundu

        Çanakkale'de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:41
        Çanakkale'de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın bulundu
        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kayıp olarak aranan 80 yaşındaki demans hastası kadın, ekiplerince bulundu.

        AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yaylacık köyünde yaşayan demans hastası P.A'nın kaybolması üzerine AFAD ekipleri koordinasyonunda jandarma ekipleri ile arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulunan yaşlı kadın, sağlık kontrollerin yapılabilmesi için 112 Acil Sağlık ekibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

