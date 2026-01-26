Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 26.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:09
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 500 gram, 148,55 gram kokain, bir miktar esrar, 69 sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş peçete, tabanca, şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

        Yürütülen işlemler kapsamında, 13 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

        Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden ifade için aranan 1 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

