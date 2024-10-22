Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden eğitim semineri

Çocuk gelişim uzmanı Yeter Kaymaz ve Kronik Hastalıklar Birimi görevlilerince verilen seminerde, ruh sağlığının bozulmasında kişinin yakın çevresi, iş ortamı ve başarma düzeyi gibi faktörlerin etkilerinin olduğu, ruh sağlığının bozulması sonucu fiziki hastalıklardan daha derin sorunlar yaratabildiği belirtildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Grup Bütünlüğü ve Motivasyon-Örgütsel Stres ve Tükenmişlik" konusunda İlçe Sağlık Müdürlüğünce eğitim semineri verildi.

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