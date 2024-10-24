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        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:47
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        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çanakkale-Çan karayolu üzerindeki Karakadılar köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin bilgi vermesi üzerine jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.

        Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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