Çanakkale'de FETÖ propagandası yapan zanlı tutuklandı
Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapan şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Çan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen N.N.U. yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.