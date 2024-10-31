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        Çanakkale'de lodos fırtınasının etkisiyle sahilde kırmızı algler gözlendi

        Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı algler vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:58
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        Çanakkale'de lodos fırtınasının etkisiyle sahilde kırmızı algler gözlendi
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        Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerine kırmızı algler vurdu.

        Bölgede iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle kıyı kesimleri ile sahil bölgesi kırmızı alglerle kaplandı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, AA muhabirine, sadece bu bölgede görülen yosunların deniz çayırları üzerinde yaşayan ve gelişen kırmızı yosunlar olduğunu söyledi.

        Bu durumun mevsime, akıntıya ve rüzgara bağlı olarak zaman zaman çayırlar üzerinden koparak kıyıya doğru hareket ettiğini belirten Ak, şunları kaydetti:

        "Bu durum bölgenin tehlike altında olduğunu gösteren bir durum değil. Aslında deniz çayırlarının olduğu her yer verimli alanlardır. Bakıyoruz burası kumluk ve deniz çayırlarından özellikle zostera ve cymodoceae olarak adlandırılan topluluklarının bol bulunduğu yerler. Bu toplulukların üzerinde çok fazla yeşil alglerden olsun, kahverengi alglerden olsun, kırmızı alglerden olsun çeşitli türlerde algler yaşıyor. Bunlar zaman içerisinde dalga hareketleri olabilir, akıntıları olabilir bir şekilde kopup sahile geliyor. Zaten çok büyük miktarda kıyıda bir birikim de yok. Sonbahar mevsimi süresince bu olayı belli periyotlarla görmemiz doğal."

        Ak, vatandaşların gördükleri bu olayla ilgili herhangi bir tedirginlik yaşamamaları, olayın mevsimsel olarak gelişebilecek doğal bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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