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        Gelibolu'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:41
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        Gelibolu'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.

        Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde diyabet hemşiresi Hamdune Üzen ve eğitim hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam konularında verilen eğitimler tamamlandı.

        Hastanede düzenlenen etkinlikte eğitime katılan hastalara sertifikaları Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Fendiye Büşra Abacı, İç Hastalıkları Uzmanı Mehmet Bolal, İç Hastalıkları Uzmanı Mine Deniz Türkmen ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Candan tarafından verildi.

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