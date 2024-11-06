GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangına havadan 2 uçak, karadan ise çok sayıda yer ekibiyle müdahale edildi.

Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

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