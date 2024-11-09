Biga'daki konsere bilet yerine öğrencilere yardım için getirdikleri yeni ayakkabıları vererek girdiler

Çanakkale’nin Biga ilçesinde köy okullarındaki ailesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı yapılması amacıyla "Müzikle Umuda Yolculuk II" başlıklı konser verildi.

Biga Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi işbirliğiyle, ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğünün koordinasyonunda düzenlenen konserde toplanan bağışlarla yüzlerce çift ayakkabının öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında daha önce İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (MSSF) Senfoni Orkestrası ve Çanakkale Barış Korosu sahne alırken, bilet yerine toplanan yüzlerce ayakkabı, merkez ilçeye bağlı köylerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere teslim edilmişti.