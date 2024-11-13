Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinde son gün 2 Aralık

        Çanakkale Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme sürecinin 2 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinde son gün 2 Aralık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme sürecinin 2 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 2024 yılına ilişkin söz konusu vergilerin ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık Pazartesi gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.

        Vergi yükümlülerinin mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini e-belediye linkinin yanı sıra posta çeki ve banka havalesi seçeneğiyle yapabilecekleri bildirilen açıklamada, detaylı bilgiye 444 17 17 numaralı telefondan ve "www.canakkale.bel.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Antik madendeki 1600 yıllık dev granit sütunlar ilk günkü halini koruyor
        Antik madendeki 1600 yıllık dev granit sütunlar ilk günkü halini koruyor
        Bin Pınarlı İda'da durum kritik; Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'l...
        Bin Pınarlı İda'da durum kritik; Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'l...
        Petrol platformunun geçişinde Çanakkale Boğazı, gemilere tek yönlü kapatıld...
        Petrol platformunun geçişinde Çanakkale Boğazı, gemilere tek yönlü kapatıld...
        Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için tek yönlü gemi trafiği...
        Çanakkale Boğazı dev petrol platformunun geçişi için tek yönlü gemi trafiği...
        GMKA destekli projede "Yeşil Deniz Endüstrisi AR-GE, Test ve Eğitim Merkezi...
        GMKA destekli projede "Yeşil Deniz Endüstrisi AR-GE, Test ve Eğitim Merkezi...
        Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutukland...
        Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutukland...