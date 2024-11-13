Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitinde son gün 2 Aralık
Çanakkale Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme sürecinin 2 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.
Çanakkale Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme sürecinin 2 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, 2024 yılına ilişkin söz konusu vergilerin ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık Pazartesi gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.
Vergi yükümlülerinin mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini e-belediye linkinin yanı sıra posta çeki ve banka havalesi seçeneğiyle yapabilecekleri bildirilen açıklamada, detaylı bilgiye 444 17 17 numaralı telefondan ve "www.canakkale.bel.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.
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