Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Araçta ve evlerdeki aramalarda, 110 gram esrar, 1 tabanca, 25 fişek, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Mıhlı kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç ile daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

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