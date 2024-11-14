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        Çanakkale Boğazı dev havuzun geçişi için tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı, bakım ve onarım çalışmaları için Singapur'dan Yalova'ya götürülen dev havuzun geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:08
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        Çanakkale Boğazı dev havuzun geçişi için tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı, bakım ve onarım çalışmaları için Singapur'dan Yalova'ya götürülen dev havuzun geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Vanuatu bayraklı "Hulk-2" ve Liberya bayraklı Maverick-1" isimli römorkörler tarafından çekilen, 260 metre boyundaki 85 bin tonluk yüzer havuz "Dourado" öğle saatlerinde boğaza güney yönden giriş yaptı.

        Yedekli boyu 580 metreye ulaşan dev havuzun geçişine güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-17" römorkörleri ile "KIYEM-1" tahlisiye botu eşlik etti.

        Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, yüzer havuzun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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