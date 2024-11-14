Çanakkale Boğazı dev havuzun geçişi için tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, bakım ve onarım çalışmaları için Singapur'dan Yalova'ya götürülen dev havuzun geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Vanuatu bayraklı "Hulk-2" ve Liberya bayraklı Maverick-1" isimli römorkörler tarafından çekilen, 260 metre boyundaki 85 bin tonluk yüzer havuz "Dourado" öğle saatlerinde boğaza güney yönden giriş yaptı.