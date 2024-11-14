Gelibolu'da anaokulunda Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi

Eğitimde çocuklara ayrıca sağlıklı yaşam, yeterli ve dengeli beslenme, egzersiz ve düzenli sağlık kontrollerini konusunda da bilgilendirmede bulunularak dikkat edilmesi gereken önemli hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce özel bir anaokulunda düzenlenen programda, öğrencilere diyetisyen Özlem Güntülü Küçük ve Kronik Hastalıklar Birimi çalışanlarınca diyabet hakkında bilgi verildi.

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