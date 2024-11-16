Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

        Çanakkale Boğazı, makine arızası yaşanan yük gemisinin demir bölgesine götürülmesinin ardından çift yönlü olarak yeniden transit geçişlere açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı, makine arızası yaşanan yük gemisinin demir bölgesine götürülmesinin ardından çift yönlü olarak yeniden transit geçişlere açıldı.

        Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 289 metre boyundaki "Capt Nature" isimli kuru yük gemisinin makineleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında arızalandı.

        Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

        Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılarak önlem alındı.

        Boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemiler ise geri döndürüldü.

        "Capt Nature" gemisi, Çanakkale VTS koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile römorkörlerin refakatinde Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

        Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi trafiği, operasyonun tamamlanmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        Koyunun Anadolu'da evcilleştirildiğini gösteren çalışma
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Köy kadınlarının ürünleri, Seddülbahir Kalesi'nde sergileniyor
        Köy kadınlarının ürünleri, Seddülbahir Kalesi'nde sergileniyor
        Çanakkale'de gemi arızası; boğaz trafiği askıya alındı
        Çanakkale'de gemi arızası; boğaz trafiği askıya alındı
        Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıl...
        Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıl...
        Türkiye'de serin hava birkaç hafta daha etkisini sürdürecek
        Türkiye'de serin hava birkaç hafta daha etkisini sürdürecek
        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı