Çanakkale'de 1 kilogram 682 gram skunk ele geçirildi
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi.
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 682 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 zanlıya ait araçta 1 kilogram 682 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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