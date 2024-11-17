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        Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 9'u çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:25
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        Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 9'u çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı "TCSG-61" gemisi ekipleri, Ayvacık açıklarındaki görev esnasında karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik kara aracı "TCSG-61" yönlendirildi.

        Ekipler, Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi de (Koldestim) aynı ilçede Afganistan uyruklu 5'i çocuk 9 düzensiz göçmeni yakalayıp ekiplere teslim etti.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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