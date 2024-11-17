Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi de (Koldestim) aynı ilçede Afganistan uyruklu 5'i çocuk 9 düzensiz göçmeni yakalayıp ekiplere teslim etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı "TCSG-61" gemisi ekipleri, Ayvacık açıklarındaki görev esnasında karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

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