GÜNCELLEME - Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 zanlıya ait araçta 1 kilogram 682 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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