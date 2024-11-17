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        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:20
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 3 zanlıya ait araçta 1 kilogram 682 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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