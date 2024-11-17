GÜNCELLEME - Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

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