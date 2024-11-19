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        Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince 44 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 08:02 Güncelleme: 19.11.2024 - 08:02
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        Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince 44 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        İlçede Ayvacık Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timince Afganistan uyruklu 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen, Ayvacık Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timince de aynı ülke vatandaşı 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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