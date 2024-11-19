Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı şüphelisinin ise Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

İlçede Ayvacık Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timince Afganistan uyruklu 19'u çocuk 39 düzensiz göçmen, Ayvacık Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timince de aynı ülke vatandaşı 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.