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        Çanakkale Valiliğinden sağanak uyarısı

        Çanakkale Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:29
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        Çanakkale Valiliğinden sağanak uyarısı
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        Çanakkale Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın 12.00-21.00 saatlerinde Çanakkale'de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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