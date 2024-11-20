Çanakkale Valiliğinden sağanak uyarısı

Çanakkale Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın 12.00-21.00 saatlerinde Çanakkale'de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.