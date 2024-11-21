Çanakkale'de lodos etkili oluyor

Çanakkale'de dün akşam başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Saatteki ortalama hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale-Eceabat hattındaki seferler Eceabat'tan 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde yapılacak. Lapseki-Gelibolu seferleri ise saatsiz sürüyor.