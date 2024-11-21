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        Çanakkale'de lodos etkili oluyor

        Çanakkale'de dün akşam başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:57
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        Çanakkale'de lodos etkili oluyor
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        Çanakkale'de dün akşam başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

        Saatteki ortalama hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

        Lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale-Eceabat hattındaki seferler Eceabat'tan 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde yapılacak. Lapseki-Gelibolu seferleri ise saatsiz sürüyor.

        Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 10.00 ve 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, Gökçeada'dan 11.00 seferleri iptal edildi.

        Ayrıca Balıkesir'de Narlı-Marmara Adası Hattı'nda Narlı'dan 16.15 kalkışlı, Marmara Adası'ndan ise 11.30 ve 17.30 kalkışlı seferler gerçekleştirilemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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