Çanakkale'de "Polyksena & Iphigenia" sergisi açıldı

Çanakkale'de, 2 ülke ve 35 şehirden 75 sanatçının katkısıyla hazırlanan "Polyksena & Iphigenia Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Disiplinler Arası Karma Sergisi" açıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Çanakkale Belediyesi işbirliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen sergi, Troia Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Eylül ayının ortalarında tasarlanan çalışmada, sene başından o güne kadar Anıt Sayaç'taki öldürülmüş olan kadınlara istinaden bir tasarımla hazırlandı. O günkü rakam 297 idi. Fakat bu haftanın başında rakamın değiştiğini, 395 olduğunu gördük. Bugün itibarıyla Anıt Sayaç'a baktığınızda, bu rakamın da bir hükmü kalmadığını göreceksiniz çünkü 399 oldu. Çok üzülerek söylüyorum ki çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızın ismi de artık Anıt Sayaç'ta yer alıyor. Ben bundan 8 sene önce kadına şiddet ya da kadın cinayetleri gibi kavramları bilmeyen ve lügatinde bunlara yönelik hiçbir karşılık olmayan biriydim ancak başıma geldikten sonra bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu ve olmaması için toplumsal sorumluluğum olduğunu fark ettim. Hepimizin bence toplumsal sorumluluğu var ve bunu damdan düşmeden evvel anlamamız gerekiyor. Kadınlar ve erkekler olarak hep beraber birlikte çalışarak, aydınlık bir geleceğe çıkabiliriz."