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        Gelibolu'da okçuluk il seçmelerini 37 sporcu kazandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çeşitli kategorilerde düzenlenen okçuluk il seçmelerini 37 sporcu kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:22
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        Gelibolu'da okçuluk il seçmelerini 37 sporcu kazandı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çeşitli kategorilerde düzenlenen okçuluk il seçmelerini 37 sporcu kazandı.

        Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Tesisleri'nde 83 sporcunun katılımı ile düzenlen yarışmalar, klasik yay minik kızlar (9-10), klasik yay küçük kızlar (11-12), klasik yay U15 erkekler (13-14), klasik yay U15 kızlar (13-14), makaralı yay U15 erkekler (13-14), makaralı yay U15 kızlar (13-14), makaralı yay genç kızlar, makaralı yay genç erkekler ve klasik yay genç erkekler ve kızlar, klasik yay büyük erkekler ve kızlar, makaralı yay büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirildi.

        Yarışmalardaki puanlama sonunda 37 sporcu seçilmeye hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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