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        Çanakkale kahramanlarının hikayelerini çocuklara kukla gösterisiyle anlatıyorlar

        SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinde (ÇASAMER) düzenlenen "Müzenin Kuklası" etkinliğinde çocuklar, 109 yıl önceki savaşın tarihini kukla "Tarçın" ve babaannesinden öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:17
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        Çanakkale kahramanlarının hikayelerini çocuklara kukla gösterisiyle anlatıyorlar
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        SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinde (ÇASAMER) düzenlenen "Müzenin Kuklası" etkinliğinde çocuklar, 109 yıl önceki savaşın tarihini kukla "Tarçın" ve babaannesinden öğreniyor.

        Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Nazım Öney Olcaytu ile kukla ve "Karagöz" sanatçısı Müzeyyen Aslan tarafından hazırlanan "Müzenin Kuklası" gösterisi, ÇASAMER'de her cuma 4-10 yaş grubu çocukları ağırlıyor.

        Kukla "Tarçın" ile 84 yaşındaki babaannesinin diyaloglarına yer verilen gösteri, çocukları Çanakkale Savaşları'nın kahramanlık dolu hikayeleriyle tanıştırıyor, onları eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa çıkarıyor.

        Gösteri, yaramaz ve meraklı Tarçın'ın, Tarihi Alan Başkanlığında "tarih koruyucusu" olarak çalışan babaannesini ziyarete gelmesiyle başlıyor. Babaannesi, torunu Tarçın'a her ziyaretinde Çanakkale kahramanlarının gerçek olaylara dayanan hikayelerini, muharebelerdeki rollerini anlatıyor.

        Tarçın'ın yaramazlıkları ve babaannesiyle tatlı atışmalarıyla keyifli bir hale bürünen hikayeler sayesinde çocuk izleyiciler hem kahramanlık hikayelerini öğreniyor hem de eğleniyor.

        Gösteri, Tarçın'ın işten gelen annesiyle evlerine gitmesiyle son buluyor ancak bu ayrılık, bir sonraki hafta anlatılacak yeni hikaye için merak dolu bekleyişe dönüşüyor.

        Babaanneyi seslendiren sanatçı Nazım Öney Olcaytu, AA muhabirine, eylülden bu yana Çanakkale kahramanlarını konu alan kukla gösterileri yaptıklarını söyledi.

        Daha önce müzede birkaç kez "Karagöz" gösterisi sunduklarını, bu etkinliklerin devam etmesi için talepler gelince kahramanların hikayelerini kuklalarla anlatma fikrinin ortaya çıktığını belirten Olcaytu, "Her ay bir Çanakkale kahramanının hikayesini anlatmaya karar verdik. Tamamen gerçek hikayelere dayanarak Tarçın ve babaannesi üzerinden oyunları kurguladık. Anlatılacak kahramanlar ve hikayeleri titizlikle seçiliyor. Şimdiye kadar 11 farklı kahramanı anlattık. Umarım kukla gösterilerine önümüzdeki dönem de devam edeceğiz." diye konuştu.

        Tarçın karakterini seslendiren Müzeyyen Aslan ise çocukların gösteriye ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çocukların Tarçın'a hayran kaldığını, onun yaramazlıkları üzerinden kendilerini bulduğunu kaydeden Aslan, "Gösteri boyunca hem eğleniyorlar hem de Çanakkale Savaşları hakkında önemli bilgiler ediniyorlar. Tarçın'ın babaannesiyle yaşadığı diyaloglar, tarihi kahramanları çocuklara sevdirmeyi başarıyor. Çanakkale'de kuklalar aracılığıyla Çanakkale Savaşı'nı anlatan ilk biziz." ifadelerini kullandı.

        - Çocuklar Tarçın ile babaannesini çok sevdi

        İzleyicilerden 6 yaşındaki Rana Ay, gösteriyi çok güzel bulduğunu, Tarçın ile babaannesini çok sevdiğini anlatarak, "Tekrar gelmek istiyorum." dedi.

        Deniz Şahin Kaya, gösteride Atatürk'ün düşmanları nasıl yendiğini öğrendiğini, Sıla Akyüz ise Tarçın ile babaannesinin Çanakkale'deki tarihi olayları eğlenceli şekilde anlattığını, gösteriyi hem öğretici hem de eğlenceli bulduğunu belirtti.

        Doğa Kılıçarslan, Çanakkale Savaşları ve askerlerin cephede neler yediği hakkında bilgi sahibi olduğunu, 6 yaşındaki Aren Ayaz da gösteride Atatürk'ün hayatının cephelerde geçtiğini öğrendiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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