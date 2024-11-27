Gelibolu'da lise öğrencileri ve öğretmenlere organ bağışı eğitimi verildi

İlçe Sağlık Müdürlüğünce organ ve doku bağışına yönelik bilincin artırılması, toplumun özellikle genç yetişkinlerin bu sürece katılarak organ bağışı konusunda olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla verilen eğitim, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi

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