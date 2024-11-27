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        Gelibolu'da lise öğrencileri ve öğretmenlere organ bağışı eğitimi verildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik organ bağışı konusunda eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:42
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        Gelibolu'da lise öğrencileri ve öğretmenlere organ bağışı eğitimi verildi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik organ bağışı konusunda eğitim düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünce organ ve doku bağışına yönelik bilincin artırılması, toplumun özellikle genç yetişkinlerin bu sürece katılarak organ bağışı konusunda olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla verilen eğitim, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi

        Programda, Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarından Dr. Bilgehan Özaydın Tekin tarafından organ bağışının önemi anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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