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        Çanakkale'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yılı etkinliği yapıldı

        Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonunca, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:34
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        Çanakkale'de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yılı etkinliği yapıldı
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        Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonunca, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Tarihi Yalı Hanı'nda gerçekleşen etkinlikte, kadın hakları mücadelesinin tarihsel önemi ve toplumsal gelişim bakımından taşıdığı değer konuşuldu.

        Çanakkale Barosu Başkan Yardımcısı Eyüp Algül, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu ve İtalya’da hukuki hakları için mücadele eden Lidia Poet’nin yaşamlarından örnekler vererek, kadın hakları mücadelesinin uluslararası boyutunu anlattı.

        Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Yeşim Şimşek ise "Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı en değerli haklardan biri olan Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 90. yılını kutlamak üzere buradayız. Bu hak, sadece kadınlarımız için değil, demokrasimiz ve toplumsal gelişimimiz için de bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, ÇOMÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tuba Batu, çok sayıda avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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