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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:01
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, şüpheliler S.Ö. ve K.O. Lapseki ilçesinde gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 493 gram kokain ele geçirildi.

        Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüphelilerden S.Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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