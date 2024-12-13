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        Ezine Belediyesine 10. Altın Karınca Ödülleri'nde 2 ödül verildi

        Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri töreninde Ezine Belediyesi 2 ödül aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:11
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        Ezine Belediyesine 10. Altın Karınca Ödülleri'nde 2 ödül verildi
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        Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri töreninde Ezine Belediyesi 2 ödül aldı.

        İstanbul'da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki törende 10. Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu.

        Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride 55 proje ekibi ödüllerini MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in elinden aldı.

        Ezine Belediyesine, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde "Güneş Enerjisi ile Temiz Çevre Temiz Ezine", Şehir Planlama ve Altyapı kategorisinde "Sıvılaşma Haritası ve Riskli Alan Tespiti" proje ile 2 ödül verildi.

        Belediye Başkanı Güray Yüksel, gazetecilere, bu ödüllerin kendilerini motive ettiğini söyledi.

        Yarışmaya 7 projeyle başvurduklarını belirten Yüksel, "Çanakkale Belediyesi de bir ödül aldı, herkesi kutluyorum. İnşallah tüm Çanakkale ve ilçelerinde ödül alan belediyeler artar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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