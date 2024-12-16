Gelibolulu okçu Eren Kırca Türkiye ikincisi oldu

Eren Kırca bu yarışmada ayrıca, 2025 milli takım seçme yarışması için gerekli olan baraj puanını da aldı.

Antalya Spor Salonunda 11-15 Aralık'da gerçekleştirilen organizasyona katılan 143 kulüpten 402'si kadın, 421'i erkek toplam 823 sporcu, çeşitli kategorilerde milli takım seçmeleri için de yarıştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "2024 Salon Türkiye Şampiyonası"nda Gelibolulu sporcu Eren Kırca Türkiye ikincisi oldu.

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