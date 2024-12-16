Çanakkale Havalimanı 11 ayda 177 bin 142 yolcuya hizmet verdi

Çanakkale Havalimanı'ndan yılın 11 ayında 177 bin 142 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 12 bin 430 oldu.

Kasım ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 372'ye ulaştı.