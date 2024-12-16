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        Çanakkale Havalimanı 11 ayda 177 bin 142 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı'ndan yılın 11 ayında 177 bin 142 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:35
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        Çanakkale Havalimanı 11 ayda 177 bin 142 yolcuya hizmet verdi
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        Çanakkale Havalimanı'ndan yılın 11 ayında 177 bin 142 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 12 bin 430 oldu.

        Kasım ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 372'ye ulaştı.

        Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 64 ton olarak hesaplandı.

        Yılın 11 ayında Çanakkale Havalimanı 177 bin 142 yolcu ile 5 bin 591uçağa hizmet verdi, bu süreçte taşınan yük trafiği 802 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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