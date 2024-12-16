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        ÇOMÜ Hastanesinde "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" hizmete başlıyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi, baş ağrısı şikayetleri için tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıracak "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" 18 Aralık'ta hizmet vermeye başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:52
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        ÇOMÜ Hastanesinde "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" hizmete başlıyor
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi, baş ağrısı şikayetleri için tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıracak "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" 18 Aralık'ta hizmet vermeye başlayacak.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" hizmete girecek.

        Poliklinikte görev yapacak Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Can Güldiken, her hafta çarşamba günü migren, gerilim tipi baş ağrısı ve diğer nörolojik kökenli baş ağrısı şikayetleriyle başvuran hastalara medikal ve enjeksiyon tedavileri gibi kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunacak.

        Baş ağrısı ile mücadele eden tüm hastaların detaylı tanı ve etkili tedavi yöntemlerinden faydalanabileceği polikliniğe, 18 Aralık'tan itibaren başvuru yapabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yıldızhan Şengül, polikliniğin özellikle baş ağrısı şikayeti bulunan hastalar için tanı, tedavi ve takip süreçlerinde önemli destek sağlayacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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