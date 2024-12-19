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        Çanakkale'de bir kadını dolandırdığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kadını dolandırdığı ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:13
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        Çanakkale'de bir kadını dolandırdığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kadını dolandırdığı ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

        İlçenin Dereoba köyünde yaşayan E.Ö'yü (70) arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan zanlılar, kadının kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğinin ve çalınan altınların ellerinde olduğunu, evinde bulunan altınları vermesi durumunda karşılaştırma yapacaklarını ve ceza almayacağını belirtti. Zanlılar daha sonra eve gelip kadından 2 burma bilezik, tam altın ve 2 çeyrek altın alarak uzaklaştı.

        E.Ö'nün dolandırıldığının anlaşılması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

        Bunun üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çan-Çanakkale kara yolu üzerinde taksiyle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Olayla bağlantısı olduğu belirlenen diğer 2 şüpheli ise Yalova'da gözaltına alındı.

        Zanlıların tamamı jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Altınlar da kadına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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