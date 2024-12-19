Çanakkale'de bir kadını dolandırdığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kadını dolandırdığı ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

İlçenin Dereoba köyünde yaşayan E.Ö'yü (70) arayan ve kendisini jandarma olarak tanıtan zanlılar, kadının kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğinin ve çalınan altınların ellerinde olduğunu, evinde bulunan altınları vermesi durumunda karşılaştırma yapacaklarını ve ceza almayacağını belirtti. Zanlılar daha sonra eve gelip kadından 2 burma bilezik, tam altın ve 2 çeyrek altın alarak uzaklaştı.

E.Ö'nün dolandırıldığının anlaşılması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çan-Çanakkale kara yolu üzerinde taksiyle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen diğer 2 şüpheli ise Yalova'da gözaltına alındı.