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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:13
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüpheliler, A.B, G.İ, İ.A, B.A, R.A. ve A.D'nın gözaltına alındığı operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, B.A. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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