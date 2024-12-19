Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Çanakkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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