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        Çanakkale'de motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 01:01 Güncelleme: 23.12.2024 - 01:12
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        Çanakkale'de motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Çan-Biga Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 17 AGE 096 plakalı motosiklet, 17 AH 876 yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerin kaza yerine geldi.

        Kazada 17 yaşındaki Mert G. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.K, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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