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        Çanakkale çocuklara yönelik Hacivat Karagöz etkinliği

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Fevzipaşa ve Atatürk mahallelerinde ikamet eden çocuklar Hacivat ve Karagöz gösterisini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:16 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:27
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        Çanakkale çocuklara yönelik Hacivat Karagöz etkinliği
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Fevzipaşa ve Atatürk mahallelerinde ikamet eden çocuklar Hacivat ve Karagöz gösterisini izledi.

        İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, müdürlükteki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklarla bir araya geldi.

        Geleneksel Türk Gölge Oyunu Hacivat ve Karagöz'ün renkli dünyasına dahil olan çocukların eğlenceli anlarına ortak olan Kurt, etkinliğin ardından "Kıymetli çocuklarımız, bugün sizlerle burada emniyet müdürlüğümüz çatısı altında bir arada olmaktan çok mutluyum. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz." diyerek küçük misafirlerini uğurladı.

        Kurt, gösteriyi sahneleyen Hayalbaz Nazım Öney Olcaytu ile yardımcısı Müzeyyen Aslan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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