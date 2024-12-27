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        Gelibolu'dan kısa kısa

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mobil kanser tarama aracında 990 kadına meme kanseri taraması uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:05
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mobil kanser tarama aracında 990 kadına meme kanseri taraması uygulandı.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünce Gelibolu'ya gönderilen mobil kanser tarama aracı, ilçe merkezi, köy ve beldelerden başvuruda bulunan kadınlara hizmet verdi.

        İlçe Sağlık Müdürü Okan Deniz, erken teşhisin hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız, sağlık kontrollerini aksatmadan yapmalı. Gelibolu halkı, bu hizmetle hem sağlık konusunda bilinçlendi hem de kanser taramasında erken teşhisin önemini bir kez daha kavradı." dedi.

        Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Bilgehan Özaydın Tekin de 35 iş günü boyunca ilçede hizmet veren ve 990 kadına meme kanseri taraması gerçekleştiren sağlık çalışanlarına, tarama sürecine katkı sağlayan gönüllülere teşekkür etti.

        - Muhtarlardan sağlık ocağı talebi

        Gelibolu ilçesindeki 4 ayrı köyün muhtarı ortak sağlık ocağı talebinde bulundu.

        İlçeye bağlı Güneyli, Bolayır, Korukay ve Demirtepe köylerinin muhtarları, İlçe Sağlık Müdürü Okan Deniz'i ziyaret etti.

        Görüşmede, köy nüfuslarının armasından dolayı sağlık evlerinin yetersiz kaldığını belirten muhtarlar, Bolayır köyünde ortak bir sağlık ocağı açılması taleplerini dile getirdiler.

        Güneyli Muhtarı Cahit Kayışoğlu, Bolayır Muhtarı Celal Öztürk, Koruköy Muhtarı Yaşar Avcı ve Demirtepe Muhtarı Şahin Tezcan ziyarette yaşadıkları sorunları da iletti.

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