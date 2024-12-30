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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:19
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik Biga ilçesinde operasyon düzenledi.

        Bir araçta yapılan aramada 981 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler O.O. ve O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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