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        Çanakkale'nin simgeleri " Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yeşil renkle ışıklandırıldı

        Çanakkale'nin simgeleri Tarihi Saat Kulesi ve Truva Atı, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yeşil renkle ışıklandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:08 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:11
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        Çanakkale'nin simgeleri " Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yeşil renkle ışıklandırıldı
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        Çanakkale'nin simgeleri Tarihi Saat Kulesi ve Truva Atı, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yeşil renkle ışıklandırıldı.

        Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan biri olan farkındalığın sağlanmasına yönelik çalışmalar, ocak ayı boyunca rahim ağzı (serviks) kanseri için yürütülecek.

        Bu çalışmalara destek veren Çanakkale Belediyesi tarafından kentin tarihi unsurları ve simgelerinden olan Saat Kulesi ve Truva Atı'nın ışıklandırmaları da kanserle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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