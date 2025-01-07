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        Gelibolulu öğrencilerden Sağlıklı Hayat Merkezine ziyaret

        Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:00
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        Gelibolulu öğrencilerden Sağlıklı Hayat Merkezine ziyaret
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        Gelibolu Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri, Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

        Okulun 2-C ve 2-D sınıfı öğrencileri öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz ve Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri tarafından karşılandı.

        Burada öğrencilere merkezin çalışmaları anlatıldı, merak ettikleri sorular yanıtlandı.

        İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bizleri ziyaret eden okul yönetimi ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri merakla dinlemeleri ve ilgileri de bizleri sevindirdi. Sevgili miniklere, nazik hediyeleri için teşekkür ederiz." dedi.

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