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        Çanakkale'de bir ayda 348 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen operasyonlarında 348 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:50 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:04
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        Çanakkale'de bir ayda 348 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen operasyonlarında 348 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Aralık 2024 tarihlerinde uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Toplam 156 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2 kilo 989 sentetik uyuşturucu madde, 718 gram esrar, 2 879 sentetik ecza ele geçirildi.

        Öte yandan çeşitli suçlardan araması bulunan 174 şüpheli de söz konusu tarihlerde yakalanırken düzensiz göçle mücadele çalışmalarında ise 18 organizatör gözaltına alındı.

        Şüpheli 348 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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