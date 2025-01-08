Çanakkale'de bir ayda 348 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen operasyonlarında 348 şüpheli yakalandı.
Çanakkale'de 1 ayda düzenlenen operasyonlarında 348 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Aralık 2024 tarihlerinde uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Toplam 156 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2 kilo 989 sentetik uyuşturucu madde, 718 gram esrar, 2 879 sentetik ecza ele geçirildi.
Öte yandan çeşitli suçlardan araması bulunan 174 şüpheli de söz konusu tarihlerde yakalanırken düzensiz göçle mücadele çalışmalarında ise 18 organizatör gözaltına alındı.
Şüpheli 348 kişi hakkında işlem başlatıldı.
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