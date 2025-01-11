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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Gelibolu'da polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:04
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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Gelibolu'da polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önleme çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı.

        Aramada, 481,33 gram sentetik uyuşturucu madde, 2 gram esrar tohumu, 195 gram likit uyuşturucu, 11 sentetik uyuşturucu hap ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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