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        İstanbul'da motosiklet kazasında ölen polis memuru Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Doğan Biçici'nin (22) cenazesi, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:39 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:39
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        İstanbul'da motosiklet kazasında ölen polis memuru Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Doğan Biçici'nin (22) cenazesi, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Biçici için Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Biçici'nin annesi Sevgi, babası Hüseyin Biçici ile Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, taziyeleri kabul etti.

        Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Biçici'nin yakınları ile meslektaşları katıldı.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Biçici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası eşliğinde cenaze aracına taşındı.

        Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Türk bayrağını öperek Biçici'nin babası Hüseyin Biçici'ye teslim etti.

        Biçici'nin cenazesi daha sonra Ezine Mezarlığı'nda defnedildi.

        Dün akşam saat 23.00 sıralarında Biçici'nin kullandığı 34 FRY 112 plakalı motosiklet, D-100 yan yolda seyir halindeyken Gümüşpala Mahallesi İGDAŞ İkmal Tesisleri önünde bariyere çarpmıştı.

        Biçici kazada hayatını kaybederken, arkasında yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan meslektaşı O.G. hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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