Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de aç kalan tilkiyi balıkçılar besledi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir koyda avlanan balıkçılar, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de aç kalan tilkiyi balıkçılar besledi
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir koyda avlanan balıkçılar, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle besledi.

        İlçede bir koya balık tutmaya giden Rüstem Derin ve arkadaşlarının yanına tilki geldi. Hayvanın aç olduğunu anlayan Derin, tilkiye yiyecek verdi.

        Tilki, beslendikten sonra bölgeden uzaklaşırken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Rüstem Derin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda bir koyda dalış yapıp balık avladığını belirtti.

        Dalıştan sonra arkadaşlarıyla piknik yapmak için bir şeyler hazırladıklarını aktaran Derin, "Muhtemelen balığın ve yiyeceklerin kokusunu alan tilki, yanımıza doğru gelmeye başladı. Hayvanı korkutmamak için küçük küçük yiyecekler attık. Daha sonra aç olan tilki, tamamen yanımıza gelerek elimizden yemek yemeye başladı. Doğada özgürce yaşayan vahşi hayvanlarla bağ kurmak muhteşem deneyimdi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        İsrail-Filistin esir takaslarının tarihsel seyri
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Çanakkale'de şantaj ve tehdit çetesine 5 tutuklama
        Çanakkale'de şantaj ve tehdit çetesine 5 tutuklama
        Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
        Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
        Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
        Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
        Çanakkale'de 2024 yılındaki sağlık çalışmaları değerlendirildi
        Çanakkale'de 2024 yılındaki sağlık çalışmaları değerlendirildi