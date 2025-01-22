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        GÜNCELLEME 3 - Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 00:59 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:59
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        GÜNCELLEME 3 - Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem
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        Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

        Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır."

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "İlimizde de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmekte olup şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun."

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

        "Deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce ilçe ve köylerimizde yapılan taramalar sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Enerji ve haberleşme kesintisi yaşanmadığı bilgisi alınmış olup, AFAD ekiplerimiz sahada incelemelerine devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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