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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu Belediyesini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:47
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu Belediyesini ziyaret etti
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulundu.

        Bakan Tekin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından, Vali Ömer Toraman, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Gelibolu'ya gitti.

        Gelibolu Belediyesini ziyaret eden Bakan Tekin'i, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ve belediye çalışanları karşıladı.

        Daha sonra beraberindekilerle başkanlık makamına geçen Tekin, burada Gelibolu'daki yatırımlar ve belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Ziyaretin sonunda Başkan Soyuak, Bakan Tekin'e günün anısına Gelibolu Mevlevihanesi'nin maketi ile Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır'ın kaleme aldığı "Gelibolu Mutfak Kültürü" adlı kitabı hediye etti.

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