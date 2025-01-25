Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gelibolu Belediyesini ziyaret etti

Ziyaretin sonunda Başkan Soyuak, Bakan Tekin'e günün anısına Gelibolu Mevlevihanesi'nin maketi ile Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır'ın kaleme aldığı "Gelibolu Mutfak Kültürü" adlı kitabı hediye etti.

Daha sonra beraberindekilerle başkanlık makamına geçen Tekin, burada Gelibolu'daki yatırımlar ve belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Gelibolu Belediyesini ziyaret eden Bakan Tekin'i, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal ve belediye çalışanları karşıladı.

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