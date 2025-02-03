Çanakkale'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Çanakkale Şehit Celal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin ilk ders zilinin çalması heyecanına ortak olan Hayta, okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Hayta, eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni dönemin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.