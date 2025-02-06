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        Çanakkale'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Çanakkale'de anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:54
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        Çanakkale'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla Çanakkale'de anma programı gerçekleştirildi.

        Vali Ömer Toraman, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin afetlere müdahalede, arama, kurtarma ve ilk yardım faaliyetleri döneminde çok güçlü olduğunu dile getirdi.

        Çanakkale'de akreditasyonu tamamlayan iki ekibe belgelerini verdiklerini belirten Toraman, bu gücün artarak devam ettiğini ifade etti.

        Afetlerin ikinci safhasının iyileştirme safhası olduğuna değinen Toraman, şunları söyledi:

        "İki yıldır insan üstü gayret yürütülüyor. Gelinen noktada 200 binin üzerinde konut vatandaşlara teslim edilmiş durumda. Bu kadar kısa sürede konut yapıp teslim etmek büyük başarı. Türkiye'nin en önemli kayıpları yaşadığı afet türü olarak depremi dikkate aldığımızda riskin de yapı stokundan kaynaklandığını görüyoruz. Türkiye'deki yapı stoku, deprem afetine karşı çok yüksek risk ihtiva ediyor. Dolayısıyla bunu azaltmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapmamız gerekiyor? Mevcut binalarınızın deprem performansını ölçmeniz ve bu performans neticesinde eğer yeterli mukavemeti yoksa, yıkıp yenisini yapmanız gerekiyor. Kamu hizmet binalarında dönüşümde oldukça iyi durumdayız. Hastanelerimiz, okullarımız, idari ünitelerimiz iyi durumda."

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Türkiye'nin, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay hatlarının kesişme noktasında yer aldığını, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma sebebiyet verdiğini hatırlattı.

        Erenoğlu, bu sürecin binlerce yıllık jeolojik birikimlerin sonucu olduğunu ve engellenemediğini ancak bilim ve mühendisliğin sunduğu imkanlarla zararlarını en aza indirgemenin mümkün olduğunu ifade etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin, yapı-zemin ilişkisi konusunda yapılması gerekenleri net şekilde ortaya koyduğunu aktaran Erenoğlu, depremin şiddeti kadar yapıların zemin özellikleriyle birlikte inşa edilmesinin, mühendislik bilimlerinden yararlanılmasının, yıkıcı sonuçların başlıca engellerinden olduğuna dikkati çekti.

        - "Çanakkale'de sağlık çalışanları yeterli yetkinliğe sahip"

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ise 6 Şubat depremlerinde ekip olarak Adıyaman'da sahra hastanesinde, Hatay'da ambulanslarla görev aldıklarını, kendisinin ve idareci ekibin ise Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Komuta Merkezi'nde bulunduklarını söyledi.

        Sağlıkçılar olarak deprem bölgesinde maksimum seviyede çalıştıklarından bahseden Göktürk, "Açlığa, uykusuzluğa, soğuğa dayanma, malzemeleri kullanma konusunda son gücümüze kadar çalıştık. Çanakkale'de nitelik olarak sağlık çalışanları yeterli yetkinliğe sahip. Malzeme ve insan hazırlıklarımızı da sağladığımızı düşünüyorum ama bu bizi rehavete kaptırmayacak." dedi.

        AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla ekip olarak gittikleri bölgede yaşadıklarını ve edindikleri tecrübeleri aktardı.

        Akreditasyon süreçlerini tamamlayarak standartlara uygun şekilde arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürecek kapasitede olduklarını belirten Ongan, görev bilinciyle her koşulda hazır olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        6 Şubat depremlerinde bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev alan ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Caymaz da depremden sonraki ilk 24 saatte neler yaptığını ve elde ettikleri kazanımlarla Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nü nasıl geliştirdiklerini anlattı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, 6 Şubat depremlerinden 2,5 ay önce Hatay İl AFAD Müdürlüğüne atandığını, oryantasyon sürecindeyken böyle bir afeti yaşadığını dile getirdi.

        Artun, afet farkındalığı ve afete hazırlıklar konusunda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini fakat içerik olarak aktardıkları hususların, bireysel tedbirlerin bir yaşam biçimine dönüşmekte zorlandığını gördüklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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