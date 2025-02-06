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        Çanakkale'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:23
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        Çanakkale'de, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için program düzenlendi.

        Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen programda AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan deprem farkındalığı konusunda sunum yaptı. GEA Arama Kurtarma Çanakkale Ekibi Takım Lideri Ali Onur Günçel ise "Depremlere hazırlıkta duygusal dayanıklılık" konulu bilgilendirmede bulundu. Etkinlikte, Çanakkale Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun'un da birer konuşma yaptığı programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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