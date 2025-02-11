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        Çanakkale'nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı ve Dardanos sahillerinde deniz suyunun çekildiği gözlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:52
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        Çanakkale'nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi
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        Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı ve Dardanos sahillerinde deniz suyunun çekildiği gözlendi.

        Deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle sahil kesimlerinde küçük adacıklar oluştu.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, Ege ve Marmara kıyılarında meydana gelen su çekilmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Çanakkale Boğazı ve Anadolu kıyılarında deniz suyunun çekilmesinin nedeninin kuvvetli rüzgar ve poyraz olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, yüksek basıncın suda ağırlık oluşturduğunu ifade etti.

        Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki su seviyesinin farklı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu:

        "Dolayısıyla zaten geçmişe göre şu anda hem yüksek basınçtan kaynaklı hem de poyrazın Karadeniz'in Kilyos kıyılarına yığdığı su, Boğaz'dan şelale gibi akıyor. Bu akan su, poyraz ve yüksek basıncın etkisiyle Boğazlar yoluyla önce Kuzey Ege, sonra Güney Ege'ye doğru akıyor. Mesela şu anda Gökçeada kıyılarındaki su seviyesi, Girit'in kuzey bölgesine göre 70-75 santimetre daha yukarıda. Dolayısıyla o suyun hem yüksek basınç hem de kuvvetli rüzgarın etkisiyle güneye doğru sürüklenmesi, bizim kıyılarımıza suların çekilmesi olarak yansıyor."

        Türkoğlu, Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında meydana gelen depremlerin su çekilmesiyle alakası olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

        "Santorini Adası'ndaki deprem fırtınası ile su çekilmesi arasında herhangi bir ilişki kurmak son derece yanlış çünkü oradaki faaliyetler, kırıklarla ilgili. Suların çekilmesi gibi açıklamalar son derece bilim dışı açıklamalar. Bazı kıyılarda suların çekildiğini görürken bazı kıyılarda suların yükseldiğini görmemiz zaten depremlerle ilgili olma fikrini çürütüyor. Tamamen rüzgar, yüksek basınç ve denizlerimiz arasındaki su seviye farkıyla alakalı. Üçünün bir arada olması buradaki kıyı bölgelerimizdeki suyun açığa doğru sürüklenmesine sebep oluyor, asıl sebep bu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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